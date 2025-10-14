Schwazer Kulturmeile: Entdeckungsreise durch die Silberstadt am Nationalfeiertag

Am 26. Oktober verwandelt sich Schwaz wieder in eine lebendige Kulturlandschaft: Die 21. Schwazer Kulturmeile lädt ein, die Stadt mit neuen Augen zu entdecken. Museen, Galerien und historische Orte öffnen ihre Türen und bieten ein vielfältiges Programm für Besucher jeden Alters.

Die Kulturmeile hat sich längst als fixer Bestandteil des Nationalfeiertags in der Silberstadt etabliert. Unter dem Motto "Spazieren & Staunen" können Interessierte von 11 bis 18 Uhr zahlreiche Kultureinrichtungen bei freiem Eintritt besuchen und an kostenlosen Führungen teilnehmen.

Den Auftakt bildet die Eröffnung im Rabalderhaus um 10:30 Uhr mit der Ausstellung "150 Jahre Gold- und Silberschmiede Schneider-Rappel", die Einblicke in die Geschichte eines traditionsreichen Familienunternehmens gewährt. Die Bläsergruppe der Stadtmusik sorgt für die musikalische Umrahmung, während der Schwazer Landsturm mit Kanonenschlägen für Aufmerksamkeit sorgt.

"Am Nationalfeiertag steht bei uns traditionell die Kultur im Mittelpunkt. Wir laden alle Interessierten ein, die Stadt zu erkunden und aus neuen Blickwinkeln zu betrachten", erklärt Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey. Auch Bürgermeisterin Victoria Weber betont das besondere Engagement der Mitwirkenden: "Das Besondere an der Kulturmeile ist diese gemeinsame Liebe zur Kultur, die Besucherinnen, Besucher und Mitwirkende verbindet."

Neuerungen und Highlights 2025

Das diesjährige Programm wartet mit einigen Besonderheiten auf: Im Rabalderhaus liest der aktuelle Stadtschreiber Mario Schemmerl aus seinem Werk, während Kinder im Rahmen eines speziellen Programms kleine Schmuckstücke fertigen können.

Erstmals ganztägig zugänglich ist das beeindruckende Dachgestühl der Pfarrkirche, wo Dekan Martin Müller für Fragen zur Verfügung steht. Das Silberbergwerk bietet spezielle Kinderführungen an, und im Silbersaal des SZentrum können Besucherinnen und Besucher Star-Choreograph Enrique Gasa Valga bei der Entwicklung einer Echtzeit-Choreographie mit seiner Dance Company beobachten.

Die verschiedenen Kulturorte können bequem zu Fuß oder mit einem nostalgischen Oldtimer-Bus erreicht werden, der den ganzen Tag als Shuttle zwischen den Veranstaltungsorten verkehrt.

Feierlicher Abschluss im Stadtpark

Den krönenden Abschluss der Kulturmeile bildet der "Große österreichische Zapfenstreich" im Stadtpark. Nach dem Aufmarsch durch die Franz-Josef-Straße um 19:15 Uhr gestalten die Stadtmusik, die Schützenkompanie und Fahnenabordnungen der Schwazer Schützen- und Traditionsvereine ab 19:30 Uhr den feierlichen Ausklang des Nationalfeiertags.