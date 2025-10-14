Kellerjochkapelle ist Tirols Vertreter bei "9 Plätze - 9 Schätze"

Als einer von neun Finalisten geht die Kellerjochkapelle nun ins Rennen um den schönsten Platz Österreichs. Die Entscheidung fällt am 25. Oktober 2025 in der Hauptabendshow auf ORF 2.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Kellerjochkapelle oberhalb von Schwaz wird Tirol beim österreichweiten ORF-Format "9 Plätze - 9 Schätze" vertreten. Das Wahrzeichen hoch über der Silberstadt setzte sich im Landesvoting gegen die Konkurrenz durch und steht nun im Finale des beliebten TV-Wettbewerbs.

Die auf 2.344 Metern Seehöhe gelegene Kapelle beeindruckt durch ihre exponierte Lage mit atemberaubendem Blick über das Inntal sowie durch ihre jahrhundertealte Geschichte. Bis zum 1. Oktober konnten Tirolerinnen und Tiroler für ihr Lieblingsplatzerl abstimmen - die Wahl fiel auf das markante Bauwerk am Kellerjoch.

Finale am 25. Oktober

Als einer von neun Finalisten geht die Kellerjochkapelle nun ins Rennen um den schönsten Platz Österreichs. Die Entscheidung fällt am 25. Oktober 2025 in der Hauptabendshow auf ORF 2, wenn live der Sieger gekürt wird.