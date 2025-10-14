Offenbar gewollt herbeigeführte Explosion: Drei Polizisten in Verona getötet

Bei einer Zwangsräumung eines Hauses sind in Norditalien drei Polizisten getötet worden. Eine vermeintlich geplante Explosion kostete sie das Leben und verletzte mindestens 15 weitere Einsatzkräfte.

Verona – Laut italienischen Medienberichten war die Räumung eines Hauses in der norditalienischen Gemeinde Castel D'Azzano nahe Verona seit mehreren Tagen geplant. Die BewohnerInnen des Hauses, die in der Landwirtschaft tätig waren, weigerten sich, das Haus zu verlassen. Unterstützt von der Feuerwehr rückte die Polizei mit Sondereinheiten am Dienstag an. Beim Öffnen der Eingangstür kam es zu der Explosion. Das zweistöckige Haus stürzte daraufhin ein und begrub drei Carabinieri unter sich. Für alle drei kam jede Hilfe zu spät. Mindestens 15 weitere Einsatzkräfte wurden verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen, die der dpa vorliegen, löste eine Frau die Explosion aus. Sie und ein Bruder wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus geliefert. Ein weiterer Bruder gilt noch als vermisst. Einem Bericht der Tageszeitung La Repubblica zufolge hatten die Geschwister mehrfach damit gedroht, sich in die Luft zu sprengen.

Grund sollen finanzielle Schwierigkeiten gewesen sein

Die BewohnerInnen des Hauses sollen laut Medienberichten seit längerer Zeit in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt haben. Dem Besuch eines Gerichtsvollziehers sollen sie sich offenbar im vergangenen Jahr bereits zweimal widersetzen, indem sie eine Gasflasche öffneten. Die Geschwister des Hauses seien um die 60 Jahre alt.