37-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Wattens verletzt

Wattens – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto ist es Dienstagfrüh gegen 7 Uhr gekommen. Der Unfall ereignete sich bei der Kreuzung der Innsbrucker Straße (B 171) mit der Bahnhofstraße. Bei der Kollision wurde der 37-jährige Motorradfahrer verletzt und vom Notarzt und dem Rettungsdienst erstversorgt. Er wurde in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht.