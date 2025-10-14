Unfall auf Innsbrucker Straße
37-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Wattens verletzt
Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt.
© ZOOM.TIROL
Wattens – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto ist es Dienstagfrüh gegen 7 Uhr gekommen. Der Unfall ereignete sich bei der Kreuzung der Innsbrucker Straße (B 171) mit der Bahnhofstraße. Bei der Kollision wurde der 37-jährige Motorradfahrer verletzt und vom Notarzt und dem Rettungsdienst erstversorgt. Er wurde in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht.
Laut Angaben der Leitstelle Tirol dürfte der Autofahrer unverletzt geblieben sein. Im Einsatz standen die Polizei Wattens, Rettung Wattens, Notarzt Wattens und Feuerwehr Wattens. (TT.com)