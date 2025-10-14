Bruder fand leblosen Mann in Wiese: 63-Jähriger starb nach Stier-Angriff in Pfunds

Pfunds – Ein Stier hat am Montag in Pfunds einen 63-jährigen Mann attackiert und tödlich verletzt. Zu dem Vorfall kam es laut Polizei am Abend, nachdem der Einheimische mit seinem Bruder zwei Kühe und den Stier auf eine eingezäunte Wiese getrieben hatte. Gegen 19.30 Uhr begab sich der Bruder kurz ins Dorf, um etwas zu holen. Als er rund 20 Minuten später zurückkehrte, war der 63-Jährige zunächst nicht auffindbar. Als der Bruder die Wiese absuchte, fand er den Mann schließlich regungslos und verletzt am Boden liegen und setzte die Rettungskette in Gang.