Bruder fand leblosen Mann in Wiese: 63-Jähriger starb nach Stier-Angriff in Pfunds
Ein Einheimischer wurde am Montagabend auf einer Wiese in Pfunds von einem Stier tödlich verletzt. Das Tier wurde erlegt.
Pfunds – Ein Stier hat am Montag in Pfunds einen 63-jährigen Mann attackiert und tödlich verletzt. Zu dem Vorfall kam es laut Polizei am Abend, nachdem der Einheimische mit seinem Bruder zwei Kühe und den Stier auf eine eingezäunte Wiese getrieben hatte. Gegen 19.30 Uhr begab sich der Bruder kurz ins Dorf, um etwas zu holen. Als er rund 20 Minuten später zurückkehrte, war der 63-Jährige zunächst nicht auffindbar. Als der Bruder die Wiese absuchte, fand er den Mann schließlich regungslos und verletzt am Boden liegen und setzte die Rettungskette in Gang.
Trotz umfangreicher Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 63-Jährige vom Stier attackiert und dabei tödlich verletzt.
Da sich der Stier, der sich in unmittelbarer Nähe der Einsatzkräfte befand, weiterhin auffallend aggressiv verhielt, wurde er nach Rücksprache mit einem Tierarzt von einem Jäger erlegt. (TT.com)