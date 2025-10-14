WortkünstlerInnen treffen sich

Ö-Slam-Organisatorin Katrin Rauch: „Dass wir im Großen Haus spielen, ist ein Riesen-Erfolg“

Katrin Rauch moderiert das Einzelfinale und slammt selbst unter dem Pseudonym „Katrin ohne H“. Die gebürtige Niederösterreicherin sei in Tirol „Slam-sozialisiert“ worden, sagt sie.
Julia Brader

Von 16. bis 18. Oktober finden die Österreichischen Meister*innenschaften im Poetry-Slam nach zehn Jahren wieder in Innsbruck statt. Auf die BesucherInnen warten besondere Highlights, wie Katrin Rauch, Mitglied im Organisationskomitee und selbst Slammerin, im Interview verrät.

