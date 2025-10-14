Achtjähriger in Deutschland weiter vermisst: Suchaktion mit Tauchern gestartet

Bei der Suche nach dem achtjährigen Fabian aus Güstrow in einem See südlich der Stadt sind Taucher im Einsatz. Ein Schlauchboot mit Tauchern der Berufsfeuerwehr Rostock fuhr am Dienstagvormittag an der Stelle auf den Inselsee, an der am Montagabend laut Polizei fünf Spürhunde unabhängig voneinander angeschlagen hatten. Auch ein Sonargerät ist im Einsatz. Außerdem suchen Einsatzkräfte das dicht bewachsene Ufer samt Schilfgürtel von der Landseite kommend ab.

Der Achtjährige hatte laut Polizei am Freitag die Wohnung seiner Mutter verlassen und war nicht zurückgekommen. In den vergangenen Tagen suchten zahlreiche Einsatzkräfte in und um Güstrow nach dem Jungen – bisher erfolglos.

Polizei sucht auch an Land nach Fabian

Wegen der Dunkelheit war die Suche am Montagabend unterbrochen worden. Das Wasser sei in dem Bereich etwa einen bis eineinhalb Meter tief, hatte ein Polizeisprecher gesagt.