Ermittlungen im Fall des getöteten Fabian laufen: Feuerwehr pumpte Tümpel ab

Vergangenen Freitag meldete eine Mutter in der deutschen Stadt Güstrow ihren achtjährigen Sohn als vermisst. Eine tagelange Suche mit zahlreichen Einsatzkräften war die Folge. Am Dienstag wurde dann Fabians Leiche gefunden. Eine Obduktion bestätigte die Vermutung der Polizei, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Im Zuge der Ermittlungen wurde nun ein Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche abgepumpt.

Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow südlich von Rostock im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommerns hat eine Spaziergängerin am Dienstag in einem Waldstück eine Kinderleiche gefunden. Eine DNA-Analyse bestätigte die Vermutung der Polizei: Es handelt sich um die Leiche des vergangene Woche verschwundenen Fabians.

Der Achtjährige hatte laut Polizei am Freitag vergangene Woche die Wohnung seiner Mutter verlassen und war nicht zurückgekommen. In den vergangenen Tagen suchten zahlreiche Einsatzkräfte in und um Güstrow nach dem Buben.

Fabian wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Fremdverschulden auszugehen“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Dienstagnachmittag mit. Weitere Details gaben sie zunächst nicht bekannt. Man stehe ganz am Anfang der Ermittlungen, sagte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Rostock gegenüber der deutschen Presse-Agentur dpa.

Das vorläufige Obduktionsergebnis bewahrheitete nun die Annahme der Ermittler: Der Grundschüler wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Fabians Eltern sahen sich nicht imstande, ihren toten Sohn für eine Identifikation in Augenschein zu nehmen.

Ermittlungen laufen – ein Tümpel im Bereich des Fundortes wurde abgepumpt

Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow konzentrieren sich die Ermittlungen erneut auf einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche. Nach Angaben eines dpa-Fotoreporters haben Feuerwehrleute am Freitag den Tümpel bis zu einem niedrigen Wasserstand abgepumpt.

Im Zuge der Ermittlungen hätten sich Erkenntnisse ergeben, dass „vielleicht noch Bezugsgegenstände auffindbar sind“, sagte Nowack am Freitagvormittag. „Bis gestern war es nicht absehbar, und jetzt hat sich das geändert.“ Zur Art der möglicherweise noch auffindbaren Gegenstände machte er keine genaueren Angaben.

Demnach durchsuchte die Polizei das Gewässer mit einem Gerät, das wie ein Metalldetektor aussah. Nach Angaben des dpa-Fotoreporters benutzten die Einsatzkräfte im benachbarten Gebüsch auch eine Motorsäge. Sie entfernten das Gebüsch. Am frühen Nachmittag zog die Polizei demnach wieder ab. Zur Frage, ob die Einsatzkräfte dort am Freitag etwas fanden, sagte der Rostocker Staatsanwalt Harald Nowack wenig später, darüber habe er keine Kenntnis.

Polizisten durchkämmten das Areal im weiten Umkreis vom Fundort, wo am Dienstag eine Kinderleiche gefunden wurde. © Bernd Wüstneck

Spaziergängerin fand Leiche

Zuvor schlugen laut Polizei mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem Inselsee am Stadtrand an. Am Dienstag suchten Taucher das Areal in Ufernähe ab – sie fanden allerdings nichts.

Die Polizei suchte weiter in der Umgebung von Güstrow Wälder und leerstehende Häuser ab. Laut Polizeisprecher meldete sich am Dienstagvormittag eine Spaziergängerin, denn sie habe südwestlich von Güstrow in einem Waldstück eine Kinderleiche entdeckt – etwa 15 Kilometer vom Wohnort des Achtjährigen entfernt.