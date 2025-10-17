Nach Fund von Kinderleiche in Deutschland: Identität des Achtjährigen bestätigt

Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow südlich von Rostock im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommerns haben Einsatzkräfte am Dienstag in einem Waldstück eine Kinderleiche gefunden. Eine DNA-Analyse bestätigte nun die Vermutung der Polizei: Es handelt sich um die Leiche des vergangene Woche verschwundenen Fabians.

Der Achtjährige hatte laut Polizei am Freitag vergangene Woche die Wohnung seiner Mutter verlassen und war nicht zurückgekommen. In den vergangenen Tagen suchten zahlreiche Einsatzkräfte in und um Güstrow nach dem Buben. Zuvor schlugen laut Polizei mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem Inselsee am Stadtrand an. Am Dienstag suchten Taucher das Areal in Ufernähe ab – sie fanden allerdings nichts.

Fabian wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Fremdverschulden auszugehen“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Dienstagnachmittag mit. Weitere Details gaben sie zunächst nicht bekannt. Man stehe ganz am Anfang der Ermittlungen, sagte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Rostock gegenüber der deutschen Presse-Agentur dpa.

Das vorläufige Obduktionsergebnis bewahrheitete nun die Annahme der Ermittler: Der Grundschüler wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Fabians Eltern sahen sich nicht imstande, ihren toten Sohn für eine Identifikation in Augenschein zu nehmen.

Am Dienstag suchten auch Taucher nach dem Buben. © Bernd Wüstneck

Spaziergängerin fand Leiche

Die Polizei suchte weiter in der Umgebung von Güstrow Wälder und leerstehende Häuser ab. Laut Polizeisprecher meldete sich am Dienstagvormittag eine Spaziergängerin, denn sie habe südwestlich von Güstrow in einem Waldstück eine Kinderleiche entdeckt – etwa 15 Kilometer vom Wohnort des Achtjährigen entfernt.