Schwerer Betrug an Behörde: Mutter und Sohn bezogen zu Unrecht Sozialgelder

Kufstein – Dank intensiver Ermittlungsarbeit konnte die Ermittlungstruppe Task Force Solbe der Polizei einen Fall von schwerem Betrug im Bezirk Kufstein aufklären. Eine 58-jährige Österreicherin und ihr 25 Jahre alter Sohn erhielten seit Anfang 2021 Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. Beide waren seither nicht beschäftigt und hielten sich in den vergangenen Jahren haupstächlich in der Türkei auf. Den Auslandsaufenthalt verschwiegen sie den auszahlenden Behörden.

Ein anonymer Hinweis machte das Arbeitsmarktservice hellhörig. Die Behörde forderte die Beschuldigten auf, ihre Reisepässe vorzuzeigen. Daraufhin meldeten beide zeitgleich ihre Pässe als verloren. Im Zuge einer Hausdurchsuchung konnten in der Wohnung des 25-Jährigen beide Reisedokumente sichergestellt und ihnen der jahrelange Unrechtsbezug von Arbeitslosengeld und Krankengeld nachgewiesen werden.