Repair Café in Imst: Flicken für an guat'n Zweck!

Am Samstag, 18. Oktober, öffnet das Repair Café in der Lehrwerkstätte Schlosserei der LLA Imst bereits zum 19. Mal seine Türen. Von 9 bis 12 Uhr stellen rund 25 freiwillige Helfer ihr handwerkliches Geschick und Fachwissen in den Dienst der Nachhaltigkeit und sammeln gleichzeitig Spenden für soziale Zwecke in der Region.

Imst – Das beliebte Format bringt nicht nur kaputte Gegenstände wieder zum Funktionieren, sondern schont auch Ressourcen und Geldbörsen. Gegen eine freiwillige Spende versuchen die ehrenamtlichen Reparaturexperten, liebgewonnene Gegenstände vor dem Müll zu bewahren – von kleinen Elektrogeräten über Spielzeug bis hin zu Kleidungsstücken.

Eine Neuheit beim kommenden Repair Café ist die „Erklärbar“ für Fragen rund um Handy und PC. Hier können Besucher nicht nur Rat zu digitalen Problemen einholen, sondern auch kleinere PC-Reparaturen durchführen lassen. Auch der beliebte Messerschleifer ist wieder mit dabei und sorgt für scharfe Klingen in Tiroler Haushalten.

„Wir bemühen uns um Nachhaltigkeit und soziales Engagement“, erklärt Irmgard Fetzer, ehrenamtliche Hauptorganisatorin des Repair Cafés. Sie betont auch, dass die Veranstaltung keine Schwarzarbeit darstellt, sondern durch klare Regelungen legitim und abgesichert ist.

Das Repair Café in Imst ist Teil eines größeren Netzwerks und rechtlich durch das Tiroler Bildungsforum (TBF) abgesichert. Es handelt sich um eine erfolgreiche Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Imst durch Miteinand in Imst, dem Bildungszentrum LLA Imst und dem TBF.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Während der Wartezeit oder zur Feier einer gelungenen Reparatur können die Besucher hausgemachten Kuchen, Kaffee und Getränke genießen. Die süßen Leckereien können auch gerne mit nach Hause genommen werden.