Engländer berichten von Formel-1-Hammer: Was läuft da zwischen Horner und Ferrari?

Das wäre ein echter Formel-1-Hammer: Wie die Daily Mail berichtet, verhandelt Ex-Red-Bull-Teamchef Christian Horner aktuell mit mehreren Teams über eine Rückkehr in die Motorsport-Königsklasse.

Mit Vasseur unzufrieden

Besonders interessant: Auch Ferrari soll einem Engagement des einstigen Masterminds (14 WM-Titel mit den roten Bullen) nicht abgeneigt sein. Der Konzern-Vorsitzende der „Scuderia“, John Elkann, habe kein Vertrauen mehr in seinen aktuellen Teamchef Fred Vasseur, heißt es in dem Bericht.

Die Italiener fahren seit Jahren ihren Ansprüchen hinterher. Daran änderte auch die Verpflichtung von Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton nichts.