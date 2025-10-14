Die Macht ist mit ihnen
Ronaldo, Messi, James und Co.: Superstars auf dem Platz und im Netz
Fußball-Ausnahmekönner Cristiano Ronaldo, Basketball-Superstar LeBron James und Virat Kohli, der bekannteste Cricket-Spieler der Welt, haben eine weltweite Fan-Gemeinde.
© imago/VCG, imago/Nexpher Images, AFP
Social-Media-Posts und Werbeverträge: Globale Sportstars wie Cristiano Ronaldo und Co. nützen ihren Einfluss oft für gute Zwecke. Öfters allerdings für lukrative Deals oder PR-Gags, die große Auswirkungen haben.