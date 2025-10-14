Fotografie trifft Poesie: Neue Ausstellung im Kultursaal Sillian

Eine Kunstausstellung vereint ab Ende Oktober die fotografischen Werke von Josef Schraffl und Günter Bauernfeind mit den poetischen Texten von Christa Marketz im Kultursaal Sillian. Die Vernissage findet am 25. Oktober 2025 statt.

Sillian – Die Ausstellung bringt zwei künstlerische Ausdrucksformen zusammen: Die visuelle Kraft der Fotografie und die emotionale Tiefe geschriebener Worte. Besucher*innen können sich auf einen Dialog zwischen Bild und Text freuen, der neue Perspektiven eröffnet und zum Nachdenken anregt.

Josef Schraffl und Günter Bauernfeind präsentieren jeweils zehn Werke, die ihre ganz persönliche Sicht auf Landschaft, Menschen und Momente widerspiegeln. Durch die textlichen Beiträge von Christa Marketz erhalten sie eine zusätzliche Dimension. Die Ausstellung ist nach der Vernissage am 25. Oktober für knapp zwei Wochen täglich zwischen 15 und 20 Uhr geöffnet.

Eventinfos: