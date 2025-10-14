Experten diskutieren über Verantwortung: Bücherei Stams lädt ein

Am 21. Oktober lädt die Bücherei Stams zu einer Podiumsdiskussion zum Thema "Verantwortung" ein. Vier Persönlichkeiten aus Politik, Philosophie, Wissenschaft und Theologie werden ihre Perspektiven ab 19 Uhr vorstellen und mit dem Publikum ins Gespräch kommen.

Stams – Was bewegt Menschen dazu, Verantwortung zu übernehmen? Welche Faktoren beeinflussen verantwortungsvolles Handeln in verschiedenen Lebensbereichen? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der kommenden Veranstaltung der Bücherei Stams.

Die Diskussionsrunde vereint vier Expert*innen mit unterschiedlichen Blickwinkeln: Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim bringt ihre Perspektive als Juristin und politische Vertreterin ein. Der Philosoph Josef Jäger wird die theoretischen Grundlagen von Verantwortung, Willensfreiheit und Menschenwürde beleuchten. Ergänzt wird das Podium durch die Wissenschaftlerin Mathilde Schmitt, die über die gesellschaftliche Verantwortung in Forschung und Lehre sprechen wird. Theologin Elisabeth Kathrein rundet die Diskussion mit Einblicken in religiöse Dimensionen von Verantwortung ab.

Lebendiger Austausch erwünscht

Die Veranstaltung folgt einem interaktiven Format: Nach einer ersten Diskussionsrunde unter den Expert*innen sind die Besucher*innen eingeladen, sich mit eigenen Fragen und Gedanken einzubringen. Dies verspricht einen lebendigen Austausch zu einem Thema, das in allen Lebensbereichen relevant ist.

Die Bücherei Stams setzt mit dieser Veranstaltung ihre Reihe fort, die regelmäßig interessante Themen aufgreift. Erst im April hatte die Bücherei einen Vortrag des Weltreisenden Reinhold Pfefferle organisiert, der über seine Erfahrungen auf drei Kontinenten berichtete. Die Podiumsdiskussion findet im Saal der Don Bosco Schwestern statt. Der Eintritt ist frei, um freiwillige Spenden wird gebeten.