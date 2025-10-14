Computeria Oetz bietet Hilfe bei Windows-Umstellung

Am 16. Oktober treffen sich Computerinteressierte im Gemeindeamt Oetz zur monatlichen Computeria. Im Fokus steht diesmal die bevorstehende Einstellung der Windows 10-Updates und die empfohlene Umstellung auf Windows 11.

Oetz – Die Computeria Oetz öffnet wieder ihre Türen für alle, die Unterstützung im Umgang mit digitalen Geräten suchen. Am Donnerstag, den 16. Oktober, können Interessierte von 14 bis 16 Uhr im Gemeindeamt Oetz ihre Fragen zu Computer- und Handyproblemen stellen.

Ein besonderer Schwerpunkt des aktuellen Treffens liegt auf dem Betriebssystem Windows 10, dessen Update-Support in absehbarer Zeit auslaufen wird. Die Ehrenamtlichen der Computeria informieren über die empfohlene Umstellung auf Windows 11 und geben praktische Hilfestellung bei diesem Wechsel.

Kostenfreie Teilnahme

„Probleme mit Handy oder Computer? Es gibt Antworten und Hilfe“, versprechen die Organisatoren. Neben der Windows-Thematik werden auch wesentliche Computerprogramme und die Nutzung des Internets erläutert.

Die Veranstaltung richtet sich besonders an Menschen, die ihre digitalen Kenntnisse erweitern möchten oder konkrete Probleme mit ihren Geräten haben. Die Teilnahme an der Computeria ist kostenlos, Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen.