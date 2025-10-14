100 Meter abgestürzt: Bergsteigerin in Südtirol gestorben

Mühlbach – Eine 42-jährige Bergsteigerin ist Dienstagmittag im Bereich der Dreihornspitze (2600 Meter Seehöhe) bei Vals im Südtiroler Jochtal rund 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Die Brixnerin war mit einer Freundin unterwegs gewesen und wollte einen Grashang absteigen, berichtete das Online-Portal stol.it. Ihre Begleiterin alarmierte nach dem Absturz der 42-Jährigen die Einsatzkräfte. Diese konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.