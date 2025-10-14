Reiterin rechtzeitig abgesprungen

Glimpfliches Ende in Kematen: Feuerwehr rettete Pferd aus der Melach

Das Pferd steuerte rückwärts auf die Melach und stürzte so ins Wasser.
© Daniel Liebl

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561