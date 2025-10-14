Köck war „Losfee“

Cup-Auslosung brachte heißen Westliga-Schlager: Alle Paarungen im Überblick

Losfeen: Cup-Sponsor Hannes Kerschdorfer, TFV-Vizepräsident Adi Stastny, WSG-Sportdirektor Stefan Köck und TFV-Präsident Josef Geisler (von links).
© TFV
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger