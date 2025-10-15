Während ihr Freund im Krankenhaus war: 44-Jährige bediente sich an seinem Konto

Innsbruck – Während ihr Lebensgefährte im Krankenhaus behandelt wurde, bediente sich eine 44-Jährige an dessen Konto. Wie die Polizei berichtet, hob die Frau zwischen 31. März und 1. September 2025 mehrmals Geld ab, insgesamt rund 5000 Euro. Die Italienerin verwendete dazu die Bankomatkarte des 52-jährigen Österreichers und dessen PIN-Code.