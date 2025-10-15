Tausende Euro abgehoben

Während ihr Freund im Krankenhaus war: 44-Jährige bediente sich an seinem Konto

Innsbruck – Während ihr Lebensgefährte im Krankenhaus behandelt wurde, bediente sich eine 44-Jährige an dessen Konto. Wie die Polizei berichtet, hob die Frau zwischen 31. März und 1. September 2025 mehrmals Geld ab, insgesamt rund 5000 Euro. Die Italienerin verwendete dazu die Bankomatkarte des 52-jährigen Österreichers und dessen PIN-Code.

Der Mann wusste nichts davon. Er befand sich währenddessen immer zu medizinischen Behandlungen in verschiedenen Krankenhäusern. „Mit dem Geld beglich sie private Schulden“, so die Innsbrucker Polizei. Anzeige wurde erstattet. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561