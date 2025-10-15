Offener Brief

Stinkende Klos, vergessene Fahrgäste, Unfälle: Harte Kritik am Osttiroler Direktbus

Der umsteigefreie Direktbus Innsbruck-Lienz fährt viermal pro Tag. Was früher gut funktionierte, wurde zum Alptraum, beklagen viele Fahrgäste.
Der Direktbus Innsbruck-Lienz ist eine Zumutung, beklagen Fahrgäste. Was früher gut funktioniert habe, wurde zum Albtraum. Dabei geht es um mehr als nur um Verspätungen wegen der Brenner-Baustelle. VVT und Politik „nehmen diese Vorwürfe sehr ernst“.

