Auch Ehemann von Weltmeisterin Venier hängt die Ski an den Nagel

„Einmal ist alles vorbei – und jetzt ist es so weit“, mit diesen Worten verabschiedete sich Christian Walder endgültig von der großen Skibühne. Der Ehemann von Österreichs Sportlerin des Jahres, Stephanie Venier, gab gegenüber der Kleinen Zeitung seinen Rücktritt bekannt.

„Es war eine schöne Zeit, aber am Ende gab es einfach zu viele Rückschläge“, begründete der 34-Jährige, der im Weltcup einmal auf das Podest und sechsmal in die Top Ten fuhr, diesen Schritt. Zwei Kreuzbandrisse, Schulterluxationen, Bandscheibenvorfälle, Knorpel- und Meniskusverletzungen sowie Nervenschmerzen zeichneten den Weg des Kärntners.

„Ich wollte kein Invalide werden. Irgendwann muss man auf den Körper hören“, führte Walder weiter aus. Langweilig wird ihm bestimmt nicht. Erst kürzlich feierte er mit Venier Hochzeit, nun erwartet das Paar das erste Kind. Zudem bleibt Walder dem Skisport als Trainer im Kärntner Verband erhalten. (TT.com)