Kinder- und Jugendfilmfestival
Großes Kino für junge Menschen in St. Johann: „Youngstar Cineale“ startet am 3. November
Lukas Massinger (Projektleiter Youngstar) und Isabell Huter (Vorstand Youngstar) bei der Programmpräsentation in der Alten Gerberei in St. Johann.
© Theresa Aigner
Von 3. November bis 7. Dezember werden in der Alten Gerberei Filme für Kinder und Jugendliche gezeigt. Das Angebot richtet sich von der Kinderkrippe bis zu Teenagern und wurde mit viel Engagement und Feinsinn kuratiert.