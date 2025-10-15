Kinder- und Jugendfilmfestival

Großes Kino für junge Menschen in St. Johann: „Youngstar Cineale“ startet am 3. November

Lukas Massinger (Projektleiter Youngstar) und Isabell Huter (Vorstand Youngstar) bei der Programmpräsentation in der Alten Gerberei in St. Johann.
© Theresa Aigner
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Von 3. November bis 7. Dezember werden in der Alten Gerberei Filme für Kinder und Jugendliche gezeigt. Das Angebot richtet sich von der Kinderkrippe bis zu Teenagern und wurde mit viel Engagement und Feinsinn kuratiert.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059