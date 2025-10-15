Präsentation im Landesarchiv
Von Ausbeutung und Verdrängung: Neues Standardwerk zur NS-Zwangsarbeit in Tirol
Die pointierte, inhaltlich erschütternde Präsentation von Sabine Pitscheider im Landesarchiv beeindruckte v. l. Walter Peer, Landesrat René Zumtobel, Eduard Wallnöfer (Tiwag) und Vizebürgermeister Georg Willi.
© Michael Domanig
Sabine Pitscheiders fast 900 Seiten starke Studie „Arbeitseinsatz im Reich“ arbeitet die lange ausgeblendete Geschichte der NS-Zwangsarbeit in Tirol umfassend auf. Am Montagabend wurde das Mammutwerk erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.