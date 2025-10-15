Skistar lüftete im Bademantel süßes Geheimnis: „Das zweite Baby ist unterwegs“

Bei der Jahrespressekonferenz zu ihrem „Podcast am Pistenrand“ lüftete Tina Weirather an der Seite von Ex-Skistar Marc Berthod und Comedian Michael Schweizer – alle drei saßen im Bademantel am Podium – ein süßes Geheimnis.

„Ich habe da noch ein Highlight“, sagte die Tochter von Tirols ÖSV-Abfahrtsweltmeister Harti Weirather und Hanni Wenzel: „Das zweite Baby ist unterwegs!“ Die 36-Jährige muss ihren Job als Expertin für das Schweizer Fernsehen dann spätestens ab März ruhen lassen: „Ich werde eine Vertretung brauchen.“