Leere Shops als Abwärtsspirale
Ein Siebtel der Flächen steht leer: Warum der Leerstand in Tirol kleine Städte noch stärker trifft
Weil Diskonter und Luxuslabels boomen, ziehen sich Geschäfte der breiten Masse aus den Innenstädten zurück, nicht nur in Innsbruck, sondern auch in Bezirksstädten wie etwa Kitzbühel.
© Harald Angerer, Beate Troger
In Bezirksstädten ist die Leerstandsquote im Schnitt doppelt so hoch wie in Innsbruck. Vor allem Geschäfte der breiten Mitte haben es schwer. Leere Läden sorgen für eine psychologische Abwärtsspirale.