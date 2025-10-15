Hitzewallungen? Schlafstörungen? Welche Strategien bei Wechseljahren wirklich helfen

Am 4. November lädt die Stadtgemeinde Reutte zu einem Vortrag über Wechseljahre und Menopause in die Stadtbibliothek ein. Ab 19 Uhr wird Expertin Angelika Bader praktische Tipps für den Umgang mit typischen Beschwerden vorstellen. Männer sind ausdrücklich willkommen.

Reutte – Die Wechseljahre sind eine natürliche Lebensphase, die viele Frauen vor Herausforderungen stellt. Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen können den Alltag erheblich beeinträchtigen. Dennoch wird über dieses Thema in der Gesellschaft oft geschwiegen.

Um Frauen in dieser Phase zu unterstützen und zu informieren, hat die Stadtgemeinde Reutte eine besondere Veranstaltung organisiert. Angelika Bader, Allgemein- und Gendermedizinerin im Frauengesundheitszentrum Innsbruck, ist eine Expertin auf diesem Gebiet. Sie wird in ihrem Vortrag „Wechseljahre und Menopause – ein neuer Lebensabschnitt“ medizinische Hintergründe erläutern und praktische Strategien für den Umgang mit typischen Beschwerden vorstellen.

„Mir ist es ein Anliegen, Frauen mit diesem Thema nicht alleine zu lassen und ihnen die Möglichkeit zum offenen Austausch zu geben“, erklärt Stadträtin Andrea Weirather, Obfrau des Ausschusses für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Wohnen der Stadtgemeinde Reutte, die diese Initiative ins Leben gerufen hat.

Auch Männer willkommen

Eine Besonderheit dieser Veranstaltung: Sie richtet sich ausdrücklich auch an Männer. Die hormonellen Veränderungen während der Wechseljahre betreffen nicht nur die Frauen selbst, sondern wirken sich auch auf Partnerschaften und das soziale Umfeld aus. Viele Männer haben Schwierigkeiten, die Veränderungen im Verhalten ihrer Partnerinnen einzuordnen oder das Thema Hormone zu verstehen. Der Vortrag bietet daher die Chance, mehr Verständnis zu entwickeln und Wege für ein unterstützendes Miteinander kennenzulernen.