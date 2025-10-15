Downhill-Jungstar Zierl krönte Saison mit dem Gesamtweltcup

In Kanada fixierte Mountainbike-Jungstar Rosa Zierl den Gesamtweltcupsieg im Downhill und macht sich damit auf die Spuren von Valentina Höll.

Mont Sainte-Anne – Besser hätte die erste Saison bei den Juniorinnen im Mountainbike-Downhill für die erst 16-jährige Tirolerin Rosa Zierl kaum laufen können. Nach WM-Gold sicherte sich die Innsbrucker Sport-BORG-Schülerin am vergangenen Wochenende im kanadischen Mont Sainte-Anne auch den Gesamtweltcupsieg.

Den Grundstein legte Zierl dabei mit vier Weltcupsiegen, darunter der erste ihrer Karriere beim Heimrennen in Leogang. „Ich habe das Radfahren diese Saison einfach so genossen. Neben den Siegen stand ich ziemlich oft auf dem Podium. Es war perfekt“, meinte die Cube-Fahrerin, die neben dem WM-Titel heuer auch EM-Gold ergatterte.