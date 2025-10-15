Musikalische Ehrung für Blasmusik-Legende Franz Lackner zum 90. Geburtstag

Ein Ehrentag wurde am 7. Oktober 2025 beim Gasthaus Marinelli in Dölsach gefeiert: Franz Lackner, prägende Persönlichkeit des Osttiroler Blasmusikwesens, erhielt zu seinem 90. Geburtstag eine musikalische Überraschung.

Dölsach – Die Musikkapelle Dölsach, Vertreter des Musikbezirkes Lienzer Talboden sowie die Gemeinde Dölsach gratulierten dem Jubilar mit einem feierlichen Ständchen. Der Aufmarsch der Musiker*innen und die herzlichen Glückwünsche berührten den Ehrengast spürbar.

Lackners musikalisches Wirken erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte: Von 1958 bis 1998 war er als Kapellmeister bei der Franz von Defregger Musikkapelle Dölsach, der Schützenmusik Lienz sowie der Musikkapelle Gaimberg tätig. Zusätzlich leitete er von 1981 bis 2001 als Bezirkskapellmeister den Musikbezirk Lienzer Talboden.