Lesen und gleichzeitig Gutes tun: Mittelschule Hall sammelte Geld für Gaza-Hilfe
Beim „Lesemarathon“ der Mittelschule Dr. Posch wurden durch fleißiges Lesen knapp 800 Euro für das Rote Kreuz gesammelt.
Hall – Mit einem Projekt der besonderen Art wartete die Mittelschule Dr. Posch in Hall im September auf: Beim „Lesemarathon“ konnten die Schülerinnen und Schüler zum Lesen begeistert werden und gleichzeitig etwas Gutes tun. Denn für jede gelesene Minute oder Seite wurde Geld gesammelt. Eltern, Verwandte und Freunde waren die Sponsoren des Projekts.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: „In zwölf Tagen haben die Kinder der Mittelschule 4425 Seiten und 3260 Minuten gelesen“, freut sich Klassenvorständin Monika Ruggenthaler. Auch die Sponsoren waren fleißig: 774,61 Euro wurden beim „Lesemarathon“ erzielt. Gespendet wird das Geld an das Österreichische Rote Kreuz, das damit dringend benötigte Hilfslieferungen im Gazastreifen unterstützt. (TT.com)