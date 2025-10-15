Lesen und gleichzeitig Gutes tun: Mittelschule Hall sammelte Geld für Gaza-Hilfe

Beim „Lesemarathon“ der Mittelschule Dr. Posch wurden durch fleißiges Lesen knapp 800 Euro für das Rote Kreuz gesammelt.

Hall – Mit einem Projekt der besonderen Art wartete die Mittelschule Dr. Posch in Hall im September auf: Beim „Lesemarathon“ konnten die Schülerinnen und Schüler zum Lesen begeistert werden und gleichzeitig etwas Gutes tun. Denn für jede gelesene Minute oder Seite wurde Geld gesammelt. Eltern, Verwandte und Freunde waren die Sponsoren des Projekts.