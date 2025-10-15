Böse Überraschung in Zirler Supermärkten: Geldtaschen aus Wagerl gestohlen

Zirl – Zwei Personen wurde der Lebensmitteleinkauf am Montagnachmittag zum Verhängnis. Bisher unbekannte Täter sollen in der Zeit zwischen circa 14.30 und 14.40 Uhr aus zwei Lebensmittelgeschäften in Zirl jeweils eine Geldtasche gestohlen haben. Die Täter dürften einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und die beiden Geldtaschen aus den Einkaufswägen entwendet haben.

Ein Spaziergänger fand laut Polizei gegen 16.15 Uhr eine der beiden Geldbeutel entlang der Völser Straße (L 11) im Gemeindegebiet von Inzing. Er konnte der Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Aus der Geldtasche wurde lediglich das Bargeld entwendet. Aufgrund der Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)