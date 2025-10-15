Autos kollidierten auf Kreuzung in Schwaz: Lenkerinnen ins Krankenhaus gebracht

Zwei Frauen sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Schwaz verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung Bergwerkstraße/B171. Eine 42-Jährige wollte von der Bergwerkstraße auf die Bundesstraße fahren, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 65-Jährigen, die auf der B171 Richtung Westen unterwegs war.