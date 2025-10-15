Zwei Verletzte

Autos kollidierten auf Kreuzung in Schwaz: Lenkerinnen ins Krankenhaus gebracht

Zwei Frauen sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Schwaz verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung Bergwerkstraße/B171. Eine 42-Jährige wollte von der Bergwerkstraße auf die Bundesstraße fahren, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 65-Jährigen, die auf der B171 Richtung Westen unterwegs war.

Beide Lenkerinnen wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. An beiden Pkws entstand erheblicher Sachschaden. Die B171 war im Bereich der Unfallstelle vorübergehend nur einspurig befahrbar. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162