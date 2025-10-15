Zwei Verletzte
Autos kollidierten auf Kreuzung in Schwaz: Lenkerinnen ins Krankenhaus gebracht
Zwei Frauen sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Schwaz verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung Bergwerkstraße/B171. Eine 42-Jährige wollte von der Bergwerkstraße auf die Bundesstraße fahren, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 65-Jährigen, die auf der B171 Richtung Westen unterwegs war.
Beide Lenkerinnen wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. An beiden Pkws entstand erheblicher Sachschaden. Die B171 war im Bereich der Unfallstelle vorübergehend nur einspurig befahrbar. (TT.com)