Entscheidung wohl schon am Donnerstag: Wird Grünwidl Schönborns Nachfolger?

Wer wird neuer Wiener Erzbischof und somit Nachfolger von Christoph Schönborn? Der Ministerrat wird offenbar bereits am Donnerstag in einem Umlaufbeschluss den neuen Oberhirten absegnen.

Wien – Der neue Wiener Erzbischof dürfte bereits demnächst feststehen. Am morgigen Donnerstag wird der Ministerrat laut Informationen aus Regierungskreisen in einem Umlaufbeschluss den neuen Oberhirten absegnen. Als klarer Favorit gilt Josef Grünwidl, der seit 22. Jänner als apostolischer Administrator in der Diözese dient. Der damalige Erzbischof Christoph Schönborn hatte sich davor in den Ruhestand zurückgezogen.

Weitere Kandidaten, die in der Vergangenheit genannt wurden, sind der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler sowie der Generalsekretär der Bischofskonferenz Peter Schipka. Doch laut einem Bericht der Presse sind die Würfel fix auf Grünwidl gefallen. Auch die Kleine Zeitung hatte am Wochenende den Administrator als deutlichen Favoriten genannt.

Im Sommer noch abgewunken

Dabei hatte sich Grünwidl vor einigen Wochen selbst aus dem Rennen genommen. Noch im Juli hatte er gegenüber den NÖN bekräftigt, er wolle das Amt nicht übernehmen. Manche seiner Positionen sind auch nicht unbedingt mit jenen des Vatikan deckungsgleich. So hatte er sich im April gegen das Pflicht-Zölibat ausgesprochen. Der 62-Jährige hat durchaus Erfahrung in der Erzdiözese. 1993 wurde er für fünf Jahre Sekretär des neu ernannten Erzbischofs Schönborn. Vor seiner Ernennung zum Administrator war er geschäftsführender Vorsitzender des Wiener Priesterrats.

Dass es einen neuen Wiener Erzbischof gibt, ist keine Alltäglichkeit. 30 Jahre ist es her, dass Schönborn in sein Amt eingeführt wurde. Überhaupt gab es in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg erst vier Wiener Erzbischöfe, was vor allem auch mit der ebenfalls 30-jährigen Amtszeit von Kardinal Franz König zusammenhängt.