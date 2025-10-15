Metallteile in Maisfeld in Radfeld platziert: Teure Arbeitsmaschine schwer beschädigt

Radfeld – Von einem Fall von schwerer Sachbeschädigung berichtet die Tiroler Polizei am Mittwoch. Demnach haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Juli und 15. Oktober in einem Maisfeld in Radfeld mehrere Metallteile platziert. Bei der Ernte am Mittwoch wurde dadurch die selbstfahrende Arbeitsmaschine eines 38-Jährigen schwer beschädigt.