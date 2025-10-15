Hinweise erbeten
Metallteile in Maisfeld in Radfeld platziert: Teure Arbeitsmaschine schwer beschädigt
Radfeld – Von einem Fall von schwerer Sachbeschädigung berichtet die Tiroler Polizei am Mittwoch. Demnach haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Juli und 15. Oktober in einem Maisfeld in Radfeld mehrere Metallteile platziert. Bei der Ernte am Mittwoch wurde dadurch die selbstfahrende Arbeitsmaschine eines 38-Jährigen schwer beschädigt.
Laut dem Geschädigten kam es seit 2019 bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen. Die Schadensumme soll im fünfstelligen Bereich liegen. Zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kramsach unter der Tel. 059133 7213 entgegen. (TT.com)