Warnung von der Bank
Beim Überweisen von Geldstrafen an Tiroler Behörden: Fehler löst Betrugsalarm aus
Eine Polizistin bei der Geschwindigkeitskontrolle. Das Überweisen von Geldstrafen, beispielsweise für die Missachtung eines Tempolimits, löste zuletzt in mehreren Fällen einen Sicherheitsalarm aus.
Weil Polizei und Bezirkshauptmannschaften ihre Empfängeradressen nicht an das neue Sicherheitssystem der Banken angepasst haben, erlebten einige Verkehrssünder eine Überraschung. Beim Überweisen der Geldbußen stand die Ampel auf Rot: Betrugsalarm.