Warnung von der Bank

Beim Überweisen von Geldstrafen an Tiroler Behörden: Fehler löst Betrugsalarm aus

Eine Polizistin bei der Geschwindigkeitskontrolle. Das Überweisen von Geldstrafen, beispielsweise für die Missachtung eines Tempolimits, löste zuletzt in mehreren Fällen einen Sicherheitsalarm aus.
Von Thomas Hörmann

Weil Polizei und Bezirkshauptmannschaften ihre Empfängeradressen nicht an das neue Sicherheitssystem der Banken angepasst haben, erlebten einige Verkehrssünder eine Überraschung. Beim Überweisen der Geldbußen stand die Ampel auf Rot: Betrugsalarm.