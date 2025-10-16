"Neo Nuggets" mit Pizzera und Jaus als "Familientreffen"

Flo Kienzl und Eddi Kovac sind zurück: Paul Pizzera und Otto Jaus sind für "Neo Nuggets", der heute anlaufenden Fortsetzung des Kinohits "Pulled Pork", erneut in ihre Paraderollen geschlüpft. "Wir wollten ein schönes, ehrliches Popcorn-Filmchen, wo man sich gut unterhalten kann, wo es einen Schmäh gibt, also cineastischen Eskapismus von dem vielleicht traurigen Alltag", sagte Pizzera im APA-Interview.

Wie schon beim Vorgänger lebt "Neo Nuggets" besonders von der Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. "Wir haben versucht, Flo und Eddie so viel wie möglich von Otto und Paul einzuhauchen", betonte Jaus. Schwer gefallen sei ihnen das nicht: "Wir stehen seit acht Jahren gemeinsam auf der Bühne, sind auch privat eng verbunden, kennen uns in- und auswendig", so Pizzera. "Wir mögen uns wahnsinnig. Wir sind uns gegenseitig Schüler, Lehrer, Therapeut, Klient. Ich glaube, darum ist es für uns so einfach, authentisch zu agieren."

Neu im Team sind Silvia Schneider, als Polizistin und Liebhaberin von Kienzl, sowie Anna Strigl als ihre etwas schusselige Kollegin. Beide wurden mit offenen Armen aufgenommen, erzählte Schneider. "Ich kenne Paul und Otto schon länger, wir haben schon öfter miteinander gearbeitet. Das war wie ein Familientreffen. Die zwei sind so professionell und herzlich. Du kannst dich mit denen nicht unwohl fühlen. Das ganze Team war so."

Pizzera gab das Kompliment an seine Filmpartnerin weiter: "Jeder, der schon einmal mit Silvia arbeiten durfte, weiß, was das für ein unpackbar professioneller Mensch ist. Sie strotzt vor Ehrgeiz und Ambition, da kriegt man fast ein schlechtes Gewissen." Lob gab es von allen Seiten auch für Regisseur und Co-Drehbuchautor Andreas Schmied, der dem Cast Raum für Improvisation gelassen habe: "Wir konnten spontan Dinge sagen, die dann im Film geblieben sind", sagte etwa Strigl.

Für Strigl ist es die erste Kinorolle, für Schneider eine besondere: "Im letzten Jahr haben sich für mich viele Filmprojekte aufgetan. Aber das ist die Königsklasse, ein richtiger Austro-Blockbuster", betonte sie. Jaus gab für "Pulled Pork" sein Leinwanddebüt. Ob er mittlerweile im Genre angekommen ist? "Nein, das ist noch immer eine neue Welt für mich." Zwischenruf Pizzera: "Ich bin voll angekommen." - "Ich hab gewusst, dass du das sagst", lachte Jaus. Und dann: "Man hat nie ausgelernt. Ich bin weit weg von angekommen, ich bin nicht einmal weggefahren, glaub ich."

Die Story von "Neo Nuggets" ist turbulent und alles andere als linear erzählt. Da fiel es selbst dem Cast mitunter schwer, den Durchblick zu bewahren. Noch dazu sei die Reihenfolge beim Drehen nicht chronologisch, merkte Strigl an. Da habe man sich oft gefragt, ob die eine Szene nun früher oder später spielt. "Aber irgendwer hatte immer den Durchblick." Vor allem der Regisseur, so Schneider. "Ich weiß nicht, wie Andreas das gemacht hat, aber er hatte ihn! Es ist schon genial, wie er alles zusammengefügt hat und die Geschichte am Ende einen Sinn ergibt."

Jedenfalls würden alle gerne bei einem weiteren "Pulled Pork"-Film dabei sein, versicherte das Quartett. "Vor allem zu einer wärmeren Zeit", schmunzelte Pizzera. "Wir haben im Februar/März bei minus zwölf Grad im Wald gedreht, das war heavy." Es war nicht die einzige Herausforderung: "Wir hatten plötzlich drei Wildschweine am Set, die mussten erst vertrieben werden", berichtete Jaus.