Russland attackiert erneut Energieversorgung der Ukraine

Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington hat Russland die Energieversorgung der Ukraine angegriffen. "Diesen Herbst nutzen die Russen jeden Tag für Angriffe auf unsere Energieinfrastruktur", schrieb Selenskyj bei Telegram. Moskau habe über 300 Drohnen sowie 37 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt und die Infrastruktur in den Regionen Winnyzja im Westen sowie Sumy und Poltawa im Nordosten attackiert.

In der Stadt Nischyn im nordostukrainischen Gebiet Tschernihiw wurde demnach außerdem ein Mensch verletzt, und es gab Schäden. In der Region Charkiw im Osten des Landes sei kritische Infrastruktur und eine Einheit des Zivilschutzes angegriffen worden. Selenskyj warf Russland Doppelschläge vor, um Feuerwehrleute und Energieversorger, die nach einem Angriff am betroffenen Ort im Einsatz sind, zu verletzen.

Kremlchef Wladimir Putin verstehe nur noch die Sprache des Drucks. Es könne starke Entscheidungen geben, die helfen, schrieb Selenskyj. Das hänge von den USA, Europa und anderen Partnern ab. Am Freitag will Selenskyj im Weißen Haus von Trump die Freigabe für den Verkauf von Tomahawk-Marschflugkörpern an sein Land bekommen, die eine Reichweite von rund 2.500 Kilometern haben.

In der Nacht auf Donnerstag wurde teilweise in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst. Am Vortag gab es zeitweise landesweit Stromabschaltungen wegen vorangegangener russischer Angriffe auf die Energieversorgung.

In der russischen Grenzregion Belgorod beklagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow, dass es nach einem ukrainischen Angriff auf ein Infrastrukturobjekt zu Stromabschaltungen im Kreis Waluiki kommen könne. Außerdem sei eine Person verletzt worden, schrieb er bei Telegram. Stromausfälle gab es nach Angaben von Gouverneur Alexander Gussew in einigen Siedlungen im südrussischen Gebiet Woronesch. In der Region Wolgograd stürzten nach Behördenangaben Drohnentrümmer auf ein Umspannwerk im Kreis Nowonikolajewski. Auch dort werde an der Wiederherstellung der Stromversorgung umliegender Ortschaften gearbeitet.