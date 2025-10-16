Kommentar

Lieber rudern statt kentern

Kommentar von Manfred Mitterwachauer

Die schwarz-rote Landesregierung hat es probiert. Und musste jetzt die weiße Fahne hissen. Mit Kürzungen in der Behindertenhilfe und damit bei den Schwächsten lässt sich eben kein Landes-Budget sanieren. Der Schaden bleibt.