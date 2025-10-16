Schwerer Krypto-Betrug in Tirol: 55-Jähriger verliert zehntausende Euro

Ein 55-jähriger Tiroler wurde dieses Jahr Opfer eines schweren Kryptowährungs-Betruges. Der Mann hatte im Zeitraum von 19. März bis 29. Juli mehrere Banküberweisungen mit einer Gesamtsumme von mehreren zehntausenden Euro getätigt. Eine Anleitung erhielt er dabei von einem angeblichen „Broker“ einer Krypto-Tradingplattform.

Das Opfer wurde danach noch mehrmals über einen Messengerdienst kontaktiert, wobei ihm die Auszahlung versprochen wurde. Nach einiger Zeit meldete sich ein angeblicher Detektiv bei dem Opfer. Dieser erklärte ihm, dass es sich um einen Betrug handle. Für seine Dienste solle er erneut einen Betrag von zehntausenden Euro überweisen. Dazu kam es allerdings nicht mehr. Am Mittwoch erstattete er schließlich Anzeige. (TT.com)