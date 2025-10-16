Provisionen blieben aus
19-jährige Landeckerin wird Opfer eines Online-Betruges und überweist zehntausende Euro
Eine 19-Jährige aus Landeck wurde im Zeitraum von Montag bis Mittwoch von Betrügern um zehntausende Euro betrogen. Die junge Frau wurde mehrmals von einer vermeintlichen Arbeitsgruppe über einen Messenger Dienst kontaktiert. Diese versprachen ihr für diverse Arbeiten hohe Verdienste.
Für die versprochenen Provisionen sollte die 19-Jährige Geld auf diverse Konten einzahlen. Die Provisionen blieben jedoch aus. (TT.com)