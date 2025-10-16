Armut ist weiblich: Warum das kein Zufall ist, sondern System hat

Das tatsächliche Armutsrisiko für Frauen wird unterschätzt. Denn auch jede dritte Frau in Österreich, die in einem gemeinsamen Haushalt mit anderen lebt, ist armutsgefährdet.

Wien – Bisherige Armutsmessungen basieren auf dem Haushaltseinkommen, wobei angenommen wird, dass dieses gleichmäßig verteilt wird. In der Realität sei die Verteilung der Einkommen aber ungleich und bedinge dadurch auch finanzielle Abhängigkeiten. Das ergibt eine im Auftrag der Caritas erstellte Studie.

Kinder erhöhen das Risiko von Armut signifikant. © Begsteiger

„Frauen bewegen sich auf dünnem Eis“

Erst die individuelle und geschlechtsspezifische Betrachtung mache die finanziellen Ungleichheiten und Unsicherheiten von Frauen sichtbar, so die Studienautorin Katrin Gasior von Southern African Social Policy Research Insights: „Wenn wir uns die individuellen Einkommen anschauen, steigt das Armutsrisiko für Frauen ganz stark an, während es bei den Männern gleich bleibt.“ Das individuelle Einkommen liege bei einem Drittel der Frauen unter der Armutsgrenze. Das verdeutliche: Wer kein eigenes existenzsicherndes Einkommen hat, bewegt sich auf dünnem Eis, erklärte Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler.

Kinder erhöhen das Armutsrisiko signifikant

Erwerbsarbeit reduziere das Armutsrisiko, aber nur bei Vollzeitarbeit. „Frauen, die Teilzeit arbeiten oder selbstständig sind, sind deutlich schlechter abgesichert“. Besonders betroffen sind laut Studienergebnissen daher Frauen mit Kindern, weil diese oft mit einer Reduktion der Arbeitszeit bei Frauen einhergeht.

Zwei Drittel der Pflegearbeit für Kinder oder Angehörige würden laut Tödtling-Musenbichler von Frauen geleistet. „Dass Frauen in gemeinsamen Haushalten ein dreimal höheres Armutsrisiko haben als Männer ist also kein Zufall, sondern hat System. Ein zentraler Grund ist die ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit“, erläutert Studienautorin Gasior.

Staat leistet wenig für Ausgleich

Im zeitlichen Verlauf der letzten zehn Jahre habe der Staat wenig zur Verbesserung der Situation von Frauen beigetragen. Das Sozialsystem trage sogar zur Ungleichheit bei, weil das Einkommen von Frauen geringer sei: Sozialleistungen orientieren sich am individuellen Erwerbseinkommen und wirken daher bei Männern bei Arbeitslosigkeit oder in der Pension stärker armutsmindernd als bei Frauen. Selbstständige – insbesondere Frauen – seien besonders gefährdet, da sie seltener Zugang zu Sozialleistungen haben.