Nicht ohne App: Ärger über neue Parkgebühren am Matzenpark im Unterland

Der Matzenpark im Unterland ist ein beliebtes Ziel für Spaziergänger. Seit man eine Gebühr am Parkplatz bezahlen muss, hagelt es viel Kritik an der Gemeinde Reith i. A. Weniger an der Kostenpflicht selbst, sondern an der einzig möglichen Art der Bezahlung. Eine TT-Leserin ortet gar eine Altersdiskriminierung.