Kein Ticketautomat vorhanden

Nicht ohne App: Ärger über neue Parkgebühren am Matzenpark im Unterland

Der Matzenpark ist eine grüne Oase im Unterland. Neuerdings muss man für das Parken bezahlen.
© Wolfgang Otter
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Der Matzenpark im Unterland ist ein beliebtes Ziel für Spaziergänger. Seit man eine Gebühr am Parkplatz bezahlen muss, hagelt es viel Kritik an der Gemeinde Reith i. A. Weniger an der Kostenpflicht selbst, sondern an der einzig möglichen Art der Bezahlung. Eine TT-Leserin ortet gar eine Altersdiskriminierung.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051