Begegnungszone wächst
Die Innenstadt lebt: Neue Stadtmarketing-Chefin stolz, dass Lienz „kein Donut“ ist
Beim Moonlight Shopping ist die Lienzer Innenstadt immer voll. Jasmina Steiner (37) ist studierte Soziologin und arbeitet seit mehreren Jahren beim Stadtmarketing Lienz. In wenigen Wochen übernimmt sie die Leitung.
© Brunner Images, Oblasser
Jasmina Steiner ist ab 1. November neue Leiterin des Stadtmarketings. Mit der TT sprach sie über das Rezept für hohe Bürgerbeteiligung, was sie an Lienz begeistert und warum Verbotsschilder wenig bewirken.