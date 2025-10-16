Triple-Weltmeister beendet seine große Ski-Karriere: „Ende eines Kapitels“

Im Alter von 33 Jahren zieht der dreifache französische Ski-Weltmeister Mathieu Faivre einen Schluss-Strich unter seine Karriere.

Innsbruck ‒ Mit 33 Jahren zieht Frankreichs Ski-Star Mathieu Faivre einen Schluss-Strich unter seine erfolgreiche Karriere. Mit drei Weltmeistertiteln, zwei davon 2021 in Cortina im Riesentorlauf und Parallel-Rennen, war der Technik-Spezialist einer der erfolgreichsten WM-Teilnehmer der vergangenen Jahre. Bei Olympia holte Faivre im Jahr 2022 im Riesentorlauf die Bronze-Medaille.

„Es ist das Ende eines Kapitels. Von ganzem Herzen möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Lieben für ihre bedingungslose Unterstützung bedanken“, schrieb Faivre auf Instagram. Zuletzt konnte er nicht mehr an seine einstigen Erfolge anknüpfen.