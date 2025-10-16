Polizei bittet um Hinweise
Auto unversperrt gefunden: 49-jährige Frau in Innsbruck abgängig
Wer hat die Frau gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise.
© TT, Polizei
In Innsbruck wird aktuell nach einer 49-jährigen Frau gesucht. Die Deutsche ist seit der Nacht auf Dienstag aus ihrer Wohnung in München abgängig. Das Fahrzeug wurde am Dienstag gegen 14.10 Uhr im Bereich Wiltenberg in Innsbruck unversperrt aufgefunden. „Suchaktionen am Dienstag und Mittwoch sowie weitere Erhebungen zum Aufenthaltsort der Frau verliefen bisher ergebnislos“, berichtet die Polizei. Ein Unglücksfall wird befürchtet.
Die Vermisste ist ca. 170 cm groß, wiegt ca. 80 kg und hat orange/blonde nackenlange Haare. Was sie zuletzt trug, ist nicht bekannt. Üblicherweise trägt die Frau blaue Jeans oder eine schwarze Hose. Wer Hinweise hat, wird ersucht, sich an die Polizei unter der Telefonnummer 059133-753333 zu wenden. (TT.com)