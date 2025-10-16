Auto unversperrt gefunden: 49-jährige Frau in Innsbruck abgängig

In Innsbruck wird aktuell nach einer 49-jährigen Frau gesucht. Die Deutsche ist seit der Nacht auf Dienstag aus ihrer Wohnung in München abgängig. Das Fahrzeug wurde am Dienstag gegen 14.10 Uhr im Bereich Wiltenberg in Innsbruck unversperrt aufgefunden. „Suchaktionen am Dienstag und Mittwoch sowie weitere Erhebungen zum Aufenthaltsort der Frau verliefen bisher ergebnislos“, berichtet die Polizei. Ein Unglücksfall wird befürchtet.