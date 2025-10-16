TT ist und bleibt die klare Nr. 1 in Tirol

Jede/r Zweite im Bundesland informiert sich täglich über das vielfältige Print- und Online-Angebot der Tiroler Tageszeitung.

„Führende Tageszeitung Tirols“ ist ein Titel, über den sich die Tiroler Tageszeitung nach der heutigen Veröffentlichung der Media-Analyse einmal mehr freuen darf. Denn laut der größten österreichischen Reichweitenstudie kommt die TT täglich auf beeindruckende 367.000 Leserinnen und Leser, die sie österreichweit über ihre vielfältigen Print-, Online- und Newsletter-Angebote erreicht. Im Hauptverbreitungsgebiet Nordtirol informiert sich somit nahezu jede/r Zweite (47,2 %) täglich über die Kanäle der Tiroler Tageszeitung. Damit greifen heute sogar mehr Tirolerinnen und Tiroler auf das Nachrichtenangebot der TT zurück als zur Jahrtausendwende.

MOHO-Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb: "Der Weg der TT, vollen Einsatz für Innovation, Qualität und vor allem für das Vertrauen unserer Community zu geben, wird heute eindrücklich bestätigt. Zusätzlich zu den hohen Leserzahlen für die Printausgabe und die konstant hohe Online-Nutzung auf tt.com erfreuen sich auch unsere vielfältigen TT-Newsletter enormer Beliebtheit. Der Erfolg auf den unterschiedlichen Kanälen bestärkt uns darin, unseren erfolgreichen Weg weiter zu verfolgen. Danke dem gesamten Team der TT für das enorme Engagement.“

Die TT-Chefredakteure Matthias Krapf und Marco Witting: "Unser tägliches Ziel ist es, mit aktueller und relevanter Information für alle Tirolerinnen und Tiroler die mediale Nummer 1 zu sein. Wir freuen uns über das Ergebnis der Media-Analyse und sagen heute DANKE an 367.000 Leserinnen und Leser!"