Familie gab bekannt: Daran starb Hollywood-Legende Diane Keaton

Die Welt trauert um Oscarpreisträgerin Diane Keaton. Ihr Tod am vergangenen Wochenende schockte Fans und WeggefährtInnen. Nun spricht die Familie der Schauspiel-Legende und gibt die Todesursache bekannt.

Diane Keaton starb nach Aussagen ihrer Angehörigen im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung, wie diese dem People-Magazin erklärten. In einem Statement bedankten sie sich für das Mitgefühl: „Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die außergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den letzten Tagen für ihre geliebte Diane erhalten hat, die am 11. Oktober an einer Lungenentzündung verstorben ist.“

Weiter wies die Familie auf das außerordentliche gesellschaftspolitische Engagement der Verstorbenen hin: „Sie liebte ihre Tiere und setzte sich unermüdlich für Obdachlose ein. Daher wären Spenden in ihrem Gedenken an eine lokale Tafel oder ein Tierheim eine wunderbare und sehr willkommene Ehrung für sie.“

Die Oscar-Preisträgerin verlegte sich zuletzt auf das lustige Fach. © imago stock&people

Keaton war bekannt für ihre Rollen in Woody Allens „Der Stadtneurotiker“, in drei „Der Pate“-Filmen, „Was das Herz begehrt“, „Reds“, „Marvins Töchter“, „Book Club“ und „Vater der Braut“. Neben ihrer Karriere auf der Leinwandkarriere wurde sie als Modeikone verehrt.