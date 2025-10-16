Kontrolle verloren

Gegen Baum geprallt: Ein Verletzter bei nächtlichem Unfall in Innsbruck

Beim Zusammenstoß mit dem Baum entstand am Auto Totalschaden.
© Daniel Liebl

