Liessmann: „Wenn jemand die Sprache verstümmeln will, soll er das tun“

Der Philosoph Konrad Paul Liessmann erklärt, warum er nichts vom Gendern hält, spricht über die Leidenschaft für Klassik und Schallplatten, erklärt, weshalb Corona eine klassische Krise war, und er Karl May viel verdankt.

Sie präsentierten in Innsbruck Ihr Buch „Plattenspieler“. Wie entstand diese Leidenschaft?

Konrad Paul Liessmann: Als Kind und Jugendlicher war das die einzige Möglichkeit, Musik zu hören, sofern sie nicht aus dem Radio kam. Den Auftakt des Buches bildet die Erinnerung, als mein Vater den ersten Plattenspieler nach Hause brachte, in den späten 50ern, frühen 60ern, ein Koffergerät. Da ich kein Instrument spiele, war das Musikhören für mich die Möglichkeit, mir Zugänge zu dieser Kunst zu erarbeiten. Die Vorlieben haben sich geändert, von Rock- und Popmusik über Jazz bis zur Klassik.

Wie viele Platten haben Sie?

Konrad Paul Liessmann: Bis Ende der 80er habe ich an die tausend Vinylplatten gesammelt, als die CD den Siegeszug antrat, habe ich aufgehört. Bis in die frühen 2000er-Jahre war die Schallplatte so gut wie tot. Vinyl erlebt seit 15 Jahren eine Renaissance, wie der Plattenspieler. Ich nutze die Vorteile der Streamingdienste, aber der Plattenspieler ist ein Wunderwerk der Technik – im Gegensatz zum Smartphone. Das ist ein Alltagsgerät, das alles kann. Geräte, die alles können, beeindrucken uns nicht sehr. Mein Plattenspieler beeindruckt mich noch immer.

Waren Sie DJ?

Konrad Paul Liessmann: Nein. Ich höre Musik zuhause allein, oder im kleinen Kreis und eine Platte meist durch. Das ist ein Vorteil des analogen Hörens gegenüber dem digitalen, man ist nicht so verführt zu springen. Ein Plattenspieler erzieht zur gewissen Sorgsamkeit im Umgang mit Dingen. Diese haben wir in vielen Bereichen verloren.

Sie haben es angesprochen – dieser Kulturwandel, dieses Verlieren von Sorgsamkeit mit Dingen: Was macht das mit Ihnen, was macht das mit der Gesellschaft?

Konrad Paul Liessmann: Was der Vorteil der digitalen Welt ist, ist zugleich ihr Nachteil – nämlich diese unglaubliche, rasche, bequeme Verfügbarkeit über alles. Und das macht uns bis zu einem gewissen Grad nachlässig und auch arrogant gegenüber den Dingen. Es ist heute so gut wie selbstverständlich, dass man Zugriff auf alle Musik dieser Welt hat. Auf Schallplatten musste man warten, ihnen nachlaufen; sie tragen die Spuren ihrer Verwendung in sich – leicht zerkratzt oder mit einem abgegriffenen Cover. Man erinnert sich, wann man sie gekauft hat, mit wem man sie gehört hat, welche Rolle diese Musik im Leben gespielt hat. Sie erzählen eine Geschichte.

All das verwischt sich, wird gleichsam aufgelöst im digitalen Universum. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Vinyl eine Renaissance erlebt: weil Menschen nicht mehr beziehungslos digitalen Dateien gegenüberstehen wollen, sondern das Gegenständliche, das Unikat aufspüren wollen. Und das ist entscheidend – dass wir vielleicht die Vorteile und die Bequemlichkeit der digitalen Welt erst dann gut aushalten, wenn wir imstande sind, tatsächlich auch Kontrapunkte zu setzen, Gegenentwürfe in unser Leben zu integrieren. Uns Phasen zu gönnen, in denen man entschleunigt, sich auf etwas konzentriert, etwas in der Hand hält – und nicht ganz schnell vom einen zum anderen wischt.

Philosophie hat mit Sinnsuche zu tun. Ist es heute schwieriger, diesen zu erkennen?

Konrad Paul Liessmann: Es gibt ja den Zwang zur Selbstoptimierung. Ich war lange selbst überzeugt, dass die zentrale Frage der Philosophie die nach dem Sinn des Lebens ist. Dann hat mich der Philosoph Günther Anders darauf aufmerksam gemacht, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens nie die Frage der Philosophie war – wohl aber jene nach dem Sinn von Leid. Dass das Leben sinnvoll ist, schön und lustvoll, dass es sich lohnt zu leben, stand nie zur Diskussion. Die heutige Tendenz zur Selbstoptimierung zeigt, dass wir ja durchaus eine positive Einstellung zum Leben haben. Wer sein Leben für sinnlos erachtet, wird sich kaum um seinen Körper kümmern. Wir haben kein Problem mit der Sinnhaftigkeit, eher damit, dass das Leben zu kurz dauert und dass es nicht immer so gut, so gesund, so optimal ist, wie es sein könnte.

Neigen Sie zur Selbstoptimierung?

Konrad Paul Liessmann: Nicht unbedingt. Aber ich bin ein leidenschaftlicher Rennradfahrer. Das mache ich jedoch, um meinen Körper einigermaßen fit und mich leistungsfähig zu halten. Und als mentales Training, Rennradfahren ist für mich eine Form der Meditation, die den Kopf frei macht.

Ihr neues Buch „Was nun?“ beschäftigt sich mit aktuellen Krisen. Was gibt es für Exitstrategien?

Konrad Paul Liessmann: Ich stelle mir im Buch die Frage, ob es sich um eine Polykrise handelt. Ich fasse den Begriff der Krise möglichst eng. Er kommt aus der antiken Medizin und meint die Phase, die über Genesung oder Nichtgenesung entscheiden wird. Der Begriff der Krise ergibt nur dann einen Sinn, wenn man präzise angeben kann, wann sie beginnt, und eine Vorstellung davon hat, wann sie überwunden sein wird. Dann kann man sich überlegen, was zu tun sei, so wie der Arzt sich nach einer Diagnose eine Therapie überlegt. Krisen sind Momente der Entscheidung – aber auch der Erkenntnis. Die Pandemie war eine klassische Krise. Am Beginn wusste man nicht, was man tun soll, dann wurden wir – manche sagen: zu spät – ein wenig klüger.

Die Analyse kommt später?

Konrad Paul Liessmann: Die Krise erfordert meist rasches Handeln, aufarbeiten tut man viel später, so wie Corona noch nicht aufgearbeitet, die Krise aber vorbei ist. Nach der ersten Phase der Ratlosigkeit haben wir Maßnahmen getroffen, Impfstoffe entwickelt, das Richtige gemacht, das Falsche gemacht. Die Krise war beendet, in dem Moment in dem Corona zu einer Erkältungskrankheit unter vielen wurde. Oder denken wir an die oft beschworene „Krise der Demokratie“. Ist sie in der Krise, nur weil es Parteien gibt, die bisher im demokratischen Spektrum nicht vorgesehen waren? Die Demokratie ist ein unvollkommenes Projekt. Vielleicht sind das nur Versuche, sie neu zu denken und zu leben.

Es gibt auch den Begriff der „wehrhaften Demokratie“?

Konrad Paul Liessmann: Sie muss sich wehren gegen alle Tendenzen, die tatsächlich die Demokratie fundamental infrage stellen. Das ist nur ziemlich schwierig festzustellen.

Wenn es etwa eine Partei gäbe, die für eine Führerdiktatur eintreten würde, womöglich mit paramilitärischen Verbänden, wäre das klar. Aber soweit ich die europäische Parteienlandschaft überblicke, gibt es diese radikal antidemokratischen Tendenzen in dieser Klarheit nicht.

Jetzt ist die Frage: Muss man sich gegen diese Parteien wehren, oder haben etablierte Parteien Sorge, dass sie an Macht verlieren?

Konrad Paul Liessmann: Heute wenden wir uns vor allem gegen Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus –wahrscheinlich zu Recht. Ich darf aber erinnern, dass sich die Demokratie in den 1960ern und 1970ern vor allem gegen linke Bestrebungen wehren musste, etwa gegen die Rote Armee Fraktion (RAF), die die Bundesrepublik Deutschland aus den Angeln heben wollte, oder die Roten Brigaden in Italien, die einen ehemaligen Ministerpräsidenten entführten und ermordeten.

In dem Moment, in dem es gewaltbereite Formationen gibt, der mit bewaffneten Aktionen die Grundfesten der Demokratie – wie die Gleichheit aller Bürger, den Rechtsstaat und die Integrität der Person – infrage stellen will, muss sich die Demokratie mit aller Macht wehren.

Es hat aber auch immer schon reflektierte Kritiker der Demokratie gegeben. Platon hat sich bewusst gegen die Demokratie gewandt, weil die Mitbestimmung des Volkes auch viele Nachteile mit sich bringen kann. Theoretisch darüber nachzudenken, muss erlaubt sein.

In Ungarn wurde schon einiges abmontiert, was eine Demokratie ausmacht. Ist das noch demokratisch?

Konrad Paul Liessmann: Ungarn ist ein bisschen heikel. Ungarn ist ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union und unterliegt den Rahmenbedingungen der EU. So einfach lässt sich dort Demokratie nicht beseitigen. Solange es dort freie, geheime Wahlen und einen Rechtsstaat gibt, sind demokratische Grundvoraussetzungen erfüllt.

Wie weit dort eine wesentliche Voraussetzung der Demokratie – eine freie Medienlandschaft – eingeschränkt wird, muss beobachtet werden. Da hätte die EU auch durchaus Instrumentarien, um negativen Entwicklungen etwas entgegenzuhalten.

Freie Meinungsäußerung gehört zu den Grundpfeilern der Demokratie. Konrad Paul Liessmann

Konrad Paul Liessmann bei seinem Besuch in Innsbruck. © Axel Springer

Ich würde das aber nicht auf Ungarn beschränken. Wir haben insgesamt – auch in den USA, die für uns ein demokratisches Paradebeispiel waren – Tendenzen, die in eine autoritäre Richtung weisen, die Meinungsfreiheit einschränken. Doch das gab es auch in Deutschland unter der Ampelkoalition: Versuche, missliebige Zeitschriften einfach zu verbieten.

Es gibt insgesamt, auch angeheizt durch die sozialen Medien, einen Kampf um das, was man das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung nennen kann. Und ich meine, dass dieses tatsächlich zu den Grundpfeilern einer Demokratie gehört.

Biografie Der Kärntner wurde 1953 in Villach geboren, studierte Geschichte und Philosophie. 2011 Berufung auf die Professur für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Uni Wien. Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen, viele Auszeichnungen. Begehrter Diskutant und Essayist. Seit 1996 ist er der wissenschaftliche Leiter des Philosophicum Lech und Herausgeber der gleichnamigen Buchreihe im Paul Zsolnay Verlag.

Konrad Paul Liessmann ist eloquenter und begehrter Diskutant bei vielen Veranstaltungen und im Fernsehen. © APA/GEORG HOCHMUTH

Sie äußern sich auch immer wieder kritisch zu „Cancel Culture“. Was erfüllt Sie da mit so großem Unbehagen?

Konrad Paul Liessmann: Nichts anderes als die Tatsache, dass es um Einschränkungen von Freiheiten geht – völlig unnötige Einschränkungen. Ich sehe keinen Grund, warum man Menschen vorschreiben muss, wie sie zu denken und zu sprechen haben; warum man Texte aus dem 19. Jahrhundert umformulieren muss; ich sehe überhaupt keinen Vorteil darin, sich mit Meinungen, denen man nicht zustimmt, nicht mehr auseinanderzusetzen und diese zum Verstummen zu bringen. Canceln heißt ja: nicht zu Wort kommen lassen. Meistens kommt dann der Einwand: Aber das sind ja so böse, menschenverachtende Dinge, die da gesagt und geschrieben wurden. Freiheit kennt aber keine ideologischen Vorzeichen. Wenn man dafür plädiert, dass auch unangenehme oder unsinnige oder auch mir zutiefst widerliche Positionen vertreten werden dürfen, wird das immer so interpretiert, als würde man plötzlich diese Position teilen. Nein, ich vertrete diese Position nicht, aber ich trete dafür ein, dass sie vertreten werden darf. Was ist daran eigentlich so anstößig? Ich habe so viele Situationen erlebt, in denen jemand von einem Podium heruntergebrüllt worden ist, weil man einfach nicht hören wollte, was er zu sagen hat. Das kann ja nicht die Zukunft unserer Kommunikationskultur sein.

Sie sind ein großer Kritiker des österreichischen Schulsystems. Sie sagen, dort wird viel zu wenig gedacht?

Konrad Paul Liessmann: Soweit ich das beurteilen kann – ich bin jetzt schon einige Jahre aus dem Bildungssystem draußen, verfolge das aber mit interesselosem Missfallen. Die kompetenzorientierten Aufgabenstellungen werden immer enger, immer unzusammenhängender, sodass wirkliches Nachdenken kaum mehr stattfindet.

Denken muss auch nicht immer ergebnisorientiert sein. Heute muss jedoch alles überprüfbar und quantifizierbar sein. Dabei ist Denken ein offener Prozess.

Die Digitalisierung macht das Ganze noch schlimmer, weil wir jetzt tatsächlich unser Denken teilweise an die künstliche Intelligenz delegieren können. Das heißt: Wir lassen denken, wir denken nicht mehr selbst.

Das halte ich für eine verhängnisvolle Entwicklung. Die Klage, die allenthalben erhoben wird, dass vor allem junge Menschen sozialen Medien so hilflos ausgesetzt sind, populistischen Parteien verfallen und auf jedes Propagandavideo hereinfallen – warum kommt niemand auf die Idee, dass diese Willfährigkeit den digitalen Medien gegenüber damit zu tun hat, dass wir in den letzten Jahrzehnten das Denken in den Schulen verlernt haben?

Sie sind über Karl May zum Lesen gekommen. Dann ärgert Sie wohl ganz besonders die Diskussion um die Winnetou-Filme?

Konrad Paul Liessmann: Nun ja, diese Diskussion hält sich ja einigermaßen in Grenzen. Grundsätzlich ärgert mich an dieser Cancel Culture, dass sie völlig kontextfrei und unhistorisch argumentiert. Ich kann doch von einem halbwegs gebildeten Menschen erwarten, dass er, wenn er ein Buch liest, das im 19. Jahrhundert geschrieben wurde, selbst einschätzen kann, welchen Weltbildern der Autor verpflichtet war. Ich halte es für ein Armutszeugnis und übrigens für ziemlich arrogant, alles aus unserer gegenwärtigen Perspektive zu beurteilen. Wir können unsere derzeitigen moralischen Standards – die übrigens in fünf Jahren passé sein werden – doch nicht flächendeckend auf die gesamte Vergangenheit anwenden. Welch eine Überheblichkeit – eigentlich ein Akt der Kolonialisierung: Wir kolonialisieren die Vergangenheit, indem wir sie unseren Maßstäben unterwerfen.

Karl May hat mit Winnetou ein Idealbeild eines Indianers gezeichnet - ich gebrauche nach wie vor diesen Begriff -, das abgesehen von seiner Heldenhaftigkeit übrigens durchaus feminine , modern formuliert: queere Züge aufweist. Konrad Paul Liessmann

Was Karl May betrifft: Ohne zu ignorieren, welchen Vorurteilen seiner Zeit er verhaftet war, darf man nicht vergessen, dass er einer der ersten war, der sich für die Rechte indigener Völker eingesetzt hat. Er hat mit Winnetou ein Idealbild eines Indianers gezeichnet – ich gebrauche nach wie vor diesen Begriff –, das abgesehen von seiner Heldenhaftigkeit übrigens durchaus feminine, modern formuliert: queere Züge aufweist. Man könnte, wenn man das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, noch weitere fortschrittliche Züge an Karl May entdecken. Sein nur mehr selten gelesener Kolportageroman „Sklaven der Arbeit“ ist eine packende Anklage gegen ungerechte soziale Verhältnisse.

Das Binnen-I kommt Ihnen auch nicht in die Tüte. Und Sie sind dagegen, Sprache zu vereinfachen?

Konrad Paul Liessmann: Jeder soll sprechen können, wie er will. Ich möchte mir nur nicht vorschreiben lassen, wie ich spreche und schreibe.

Was das Gendern betrifft, sehe ich weder sprachwissenschaftliche noch geschlechtspolitische Argumente, die dafür sprechen. Das fälschlicherweise als „generisches Maskulinum“ bezeichnete „genderneutrale Maskulinum“ umfasst, sprachgeschichtlich betrachtet, ohnehin alle möglichen Geschlechter und sexuellen Orientierungen.

Wenn jemand die Sprache verstümmeln will, soll er das tun – mir tut es weh, wenn ich das hören muss. Gegenderte Sätze stimmen oft grammatikalisch nicht überein, und wenn etwa behauptet wird, Österreich habe neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, dann frage ich mich: Das wären ja dann eigentlich 18 Millionen Einwohner. Der Preis für das Gendern ist hoch: Stil und Sprachlogik bleiben auf der Strecke. Dass man in bestimmten Situationen, in denen es darauf ankommt, ein Geschlecht anzusprechen, das durch Doppelnennungen tut, ist selbstverständlich.

Auch was die „leichte“ bzw. „einfache“ Sprache betrifft, bin ich skeptisch. Wenn sie als Einstieg in eine Sprachwelt gedacht ist, ist das natürlich sinnvoll. Wenn ich aber lese, dass einfache Sprache jetzt auch für Menschen angeboten werden soll, die einen normalen Schulabschluss haben, weil die Schulen nicht mehr in der Lage sind, Lese- und Verstehenskompetenzen zu vermitteln, dann fürchte ich, dass dies mit einem Verlust der Ausdrucksfähigkeit und der Aufnahmefähigkeit von Menschen verbunden ist.

Das ist eigentlich mit den Ideen der Aufklärung und der Emanzipation nicht mehr vereinbar. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass der Großteil der Bürger mit Ausnahme der Schlagzeilen nichts mehr lesen kann und nicht zuletzt deshalb abstrusen Videobotschaften hilflos ausgesetzt ist.

Was tun Sie, wenn Sie nicht denken?

Konrad Paul Liessmann: Ich höre Musik, gehe in die Oper, ins Konzert, Theater, treffe Freunde, um mit ihnen alle Probleme der Welt zu lösen.

Man liest, Sie seien verheiratet, hätten Kinder ... (unterbricht)

Konrad Paul Liessmann: Ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. Da merkt man, wie das Internet hier lügt.

Sind die Enden vieler großer Werke nciht erstaunlich schwach?

Konrad Paul Liessmann: Es zeichnet gute Schriftsteller aus, dass sie zu einem Ende kommen. Andererseits könnte man sagen, die ganz Großen kommen zu keinem Ende, für sie hat der Zwang zu einem Schluss etwa Gewaltsames. Ich halte es aber für eine Schwäche, wenn man ein Werk nicht abschließen kann. Diese monströs ausgedehnten Kunstwerke, die unglaublich viel Lebenszeit kosten, haben bei aller Faszination etwas Bedenkliches.

Dann sind Sie kein Wagnerianer?

Konrad Paul Liessmann: Doch! Das empfinde ich nicht als Verschwendung von Lebenszeit, obwohl, allein jeden Sommer in Bayreuth, da ist eine Woche meines Lebens weg. Ja, ich bin Wagnerianer – aber nicht verheiratet.

