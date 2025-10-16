Trotz Teuerung
Zusätzliches Standbein für Tiroler Landwirte: Direktvermarktung im Aufschwung
Beim „Genussgipfel“ im Landhaus wurden Tiroler Direktversorger geehrt: (v.l.) Josef Geisler (Landeshauptmannstellvertreter), Michael Jäger (Obmann Verband Tiroler Direktvermarkter), Wendelin Juen (Fachbereichsleiter Tiroler Landwirtschaftskammer).
© LK Tirol
Viele Tiroler Bauern verkaufen ihre Ware ohne Umwege direkt an ihre Kundschaft. Qualität darf dabei auch seinen Preis haben, betont Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler.